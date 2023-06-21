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АвтоМир / Дороги

Благодаря нацпроекту в Псковской области обновят более 24 километров туристических маршрутов

22.06.2023 20:31|ПсковКомментариев: 1

Благодаря нацпроекту в Псковской области обновят более 24 километров туристических маршрутов. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к нормативам приводят маршруты к популярным достопримечательностям и уникальным природным комплексам, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул для роста экономики регионов. Обеспечивается приток инвестиций, создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса. Для дальнейшего увеличения туристического потока необходимо обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру. На это в том числе нацелен национальный проект "Безопасные качественные дороги". Только в текущем году специалисты обновят свыше 1,8 тысяч км маршрутов, ведущих к туристическим объектам», ― рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Таким образом, дорожное покрытие будет отремонтировано на более чем 320 участках региональных трасс и городских улиц.

«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога ― главная составляющая любого туристического маршрута. С самого начала реализации национального проекта таким дорогам уделяется особое внимание. За последние 4 года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тысяч км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны — это более 1,1 тысяч объектов», ― отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Псковской области обновят 2 дороги, являющиеся (более 24 км) популярными туристическими маршрутами у жителей и гостей региона.

В этом дорожно-строительном сезоне приводится в нормативное состояние 12 км автомобильной дороги Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск в Печорском районе. Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также через трассу проходит маршрут к важным туристическим объектам региона – Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске. Специалисты идут хорошими темпами. На объекте уже завершены подготовительные работы, уложено 8 км выравнивающего слоя дорожного полотна.

Также дорожники обновят еще 12 км автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе. Трасса ведет к Пушкинским Горам — одной из главных туристических точек региона. Здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». В настоящее время на объекте завершены все подготовительные работы, уложено около 65% выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году трасса будет обновлена на всем протяжении.

Всего в 2023 году в рамках реализации нацпроекта планируется выполнить ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию около 200 км автомобильных дорог Псковской области.

Теги: #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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