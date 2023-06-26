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Ограничение движения транспорта на улице Печорской в Пскове продлили до 30 июня

На участке улицы Печорской в Пскове в связи с производственной необходимостью до 30 июня продлится проведение земляных работ по строительству инженерных сетей водоснабжения по Рижскому проспекту. На этот период будет ограничено движение автотранспорта по улице Печорской в районе пересечения с Рижским проспектом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Для беспрепятственного доступа жителей Пскова к многоквартирным жилым домам, находящимся на улице Печорской, введено двустороннее движение по этой улице.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.