Пропускную способность ограничат на участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков

На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области ограничат пропускную способность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Изображение: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, в Ленинградской области введут ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
«Дорожные работы будут производиться на федеральной дороге Р-23, участке с 32 по 44 километр, в Гатчинском районе Ленинградской области, между деревней Дони Веревского сельского поселения и посёлоком Торфяное Новосветского сельского поселения» - добавил Илья Пузыревский.