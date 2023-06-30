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АвтоМир / Дороги

Псковская область заняла 50 место в рейтинге регионов по качеству дорог

03.07.2023 08:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 50 место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Качество дорог исторически считается одной из важнейших проблем России. По статистике, почти половина автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям. При этом в разных регионах РФ состояние дорог существенно различается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями.

Для выявления региональных различий в данной сфере эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов РФ по качеству дорог. В данном рейтинге субъекты сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2022 года.

Эксперты отмечают, что все автомобильные дороги делятся на три типа – федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог приходится именно на дороги регионального и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 96%.

В Псковской области доля дорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2022 года составила 47,1%. Плотность дорог с твердым покрытием составила 298,2 километра на тысячу квадратных метров. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 11 место - Санкт-Петербург;
  • 26 место - Ненецкий автономный округ;
  • 29 место - Ленинградская область;
  • 33 место - Новгородская область;
  • 37 место - Калининградская область;
  • 38 место - Мурманская область;
  • 60 место - Республика Карелия;
  • 77 место - Вологодская область;
  • 85 место - Архангельская область.

В целом по России 52,6% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня, и соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог в 41 регионе.

Лидером рейтинга по качеству дорог снова стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,6% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, где более 80% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям.

Согласно исследованию, наилучшее качество дорог характерно преимущественно для экономически развитых регионов, но в данном случае Ингушетия стал исключением. Эксперты отмечают, что в этом регионе одна из самых больших плотностей автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).

Хуже всего ситуация с дорогами все еще в Архангельской области, там нормативным требованиям отвечает только 13,3% региональных и местных дорог. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 24,6% дорог регионального или межмуниципального значения и всего 6,4% - местного значения. 

Теги: #регион60 #дороги #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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