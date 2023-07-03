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Реконструкцию Троицкого моста по нацпроекту в Пскове завершили досрочно

В минувшие выходные губернатор Псковской области Михаил Ведерников с помощником президента России Игорем Левитиным и председателем комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым осмотрели Советский (Троицкий) мост, масштабная реконструкция которого полностью завершена. Объект досрочно сдан в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мост через реку Пскова на улице Леона Поземского связывает две части города, соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова. Конструкция моста полностью обновлена, при этом сохранен исторический вид сооружения.

На объекте установлены береговые и промежуточные опоры моста, обустроено пролетное строение, на проезжей части уложено три слоя дорожного покрытия, благоустроена подмостовая зона, смонтировано наружное освещение. Нанесена дорожная разметка, теперь здесь 4 полноценных полосы движения. Смонтирована архитектурная подсветка Троицкого моста.

По итогам выезда Евгений Москвичев дал положительную оценку работе властей региона в части благоустройства и дорожной инфраструктуры. «Нам видно, как работают власти региона по благоустройству города и Псковской области. Что меня порадовало, как автомобилиста и дорожника, я увидел, что дороги становятся совершенно другими. Они строятся на благо жителей Псковской области», — заметил Евгений Москвичев.

Напомним, Троицкий мост в 2018 году был признан нуждающимся в реконструкции, которая стала возможна благодаря усилиям правительства Псковской области и дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. С марта 2022 года мост был закрыт на реконструкцию по нацпроекту. В конце декабря 2022 года по нему было открыто техническое движение.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядчик – ООО «СК «Балтийский берег».