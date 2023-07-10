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Капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок

Капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок. Об этом стало известно в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в муниципалитет, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик отметил, что основные работы завершены, осталось обустройство барьерных ограждений, благоустройство территории у моста. «Завершаем капремонт в срок. В конце месяца уезжаем с объекта. Были, конечно, сложности, поскольку строение высокое, основание было обводненное. Везде сделали водоотводные лотки», - отметил он.

«326 млн рублей были направлены на капремонт. Всё нормально, рабочую комиссию прошли с небольшими замечаниями. До 30 июля планируется уход с объекта», - добавил руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

По результатам диагностики, проведенной в 2020 году, мост через реку Шелонь на объездной дороге находился

в предаварийном состоянии.

По состоянию на 10 июля техническая готовность объекта составляла 93%.