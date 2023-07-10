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Новый подъезд решит проблему транспортной доступности инфекционной больницы - Анастасия Повторейко

Строительство подъезда к учебно-лабораторному корпусу Псковского государственного университета в Пскове подходит к концу. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«20 июня у нас было открытие учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. По доброй традиции военные строители закончили объект с опережением сроков. Коллектив инфекционной больницы, будучи ближайшим соседом, не только наблюдал, но и плотно мы сотрудничали в ряде технических вопросов. Сейчас у нас идет уже завершение работ по дороге. Буквально сейчас в режиме нон-стоп там работают, готовятся к укладке дорожного покрытия. Как раз за корпусом инфекционной больницы», - рассказала Анастасия Повторейко.

Она отметила, что новый подъезд, в том числе, решит проблему транспортной доступности инфекционной больницы.

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Ранее сообщалось, что студентов познакомят с учебно-лабораторным корпусом медицинского факультета Псковского государственного университета 1 сентября.