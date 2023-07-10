АвтоМир / Дороги

Объекты дорожного нацпроекта в Псковском и Печорском районах ремонтируют с опережением графика

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный проконтролировал ход дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Его сопровождал врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Два объекта располагаются в Печорском районе. Первый — 12 км дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск. Стоимость проведения работ — более 300 млн рублей.

Здесь трудятся специалисты организации «ДАФ». Асфальт на объекте практически полностью уложен — остался только один участок в 1 км. Дорожники продолжают обустраивать остановки общественного транспорта, укрепляют обочины, готовятся к нанесению горизонтальной разметки.

«Подрядчик себя зарекомендовал положительно, делает все оперативно. Есть незначительные замечания, которые устраняются оперативно», — отметил Станислав Стармолотов.

На дороге Неелово - Кудина Гора - Печоры задействован «Псковавтодор». Стоимость контракта — около 50 млн рублей. Специалисты готовятся наносить верхний слой асфальта, обустраивают три остановки общественного транспорта, а также тротуары на той части дороги, которая находится в Печорах.

Игорь Шатурный по итогам общения с подрядчиками обратил особое внимание на скорость выполнения работ. Он настроил дорожников на завершение ремонтов до начала празднования 550-летия Печор и Псково-Печерского монастыря.

В Псковском районе вице-губернатор осмотрел 7-километровый участок дороги Псков - Кислово - Палкино, который приводит в порядок «Псковавтодор». На эти цели направлено около 120 млн рублей. На дороге подрядчик активно укладывает верхний слой асфальта.

«На этой дороге мы работаем уже с 2019 года, за это время практически полностью привели ее в порядок, за исключением ремонтируемого участка», — заметил руководитель профильного комитета.

По итогам осмотра всех ремонтируемых дорог Игорь Шатурный подчеркнул, что на всех объектах работы ведутся с опережением графика.

«По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова контролируем в выездном формате дорожный ремонт. Главный акцент — качество. Оно контролируется, подрядчики оперативно исправляют незначительные недостатки при их выявлении. Дорожный сезон в самом разгаре, поэтому продолжим контрольные мероприятия», — заметил вице-губернатор.