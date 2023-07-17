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Левый поворот запретили на участке улице Труда в Пскове

Левый поворот запретили на улице Труда между домами №39 и №47 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков за рулем».

Фото: «Псков за рулем» / Telegram

«Вслед за Звёздной исчез ещё один поворот налево - теперь на Труда между домами 39 и 47. Двойную сплошную наносят не в первый раз, в 2020 году уже была попытка», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Звёздной между Труда и Юности нарисовали двойную сплошную и убрали почти все повороты налево. Возможность возвращения прежней дорожной разметки на улице Звёздной рассмотрит межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения. Для изменения разметки требуется вносить изменения в проект организации дорожного движения. Решение может быть принято до конца июля, поскольку заседания проходят ежемесячно.