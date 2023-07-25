За проект обновления привокзальной площади в Пскове готовы заплатить свыше 6 млн рублей

Подрядчику предстоит разработать 3D-визуализацию благоустройства привокзальной площади. Также предусмотреть, при необходимости, строительство дополнительной ливневой канализации, ремонта существующих дождеприемных колодцев, устройство водоотводных лотков.

При создании проекта освещения, а также проекта размещения малых форм (скамейки, урны и т. д.) учесть историко-культурные особенности территории, а также возможность наиболее длительного сохранения и использования объектов (антивандальную защиту).

Кроме того, нужно предусмотреть установку информационных стендов для туристов и учесть возможность локальной подсветки объектов культурного наследия (в случае обоснования необходимости).

Начальная цена контракта - 6 млн 502 тысячи 59 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова. Подрядчика определят 4 августа.