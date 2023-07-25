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Из-за съемок сериала в Пскове ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат в Пскове на время съемок многосерийного фильма «Казачок» 4 августа. Соответствующее постановление подписал глава города Пскова Борис Елкин. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

В связи с проведением в Пскове съемок многосерийного художественного фильма под рабочим названием «Казачок» временное ограничение движения автотранспорта вводится с 6:00 до 18:00 по Комсомольскому переулку от улицы Некрасова до улицы Гоголя.

В качестве объезда определены улица Некрасова, Свердлова и Октябрьский проспект.

Также с 6:00 до 18:00 движение ограничат по улице Гоголя на участке от Комсомольского переулка до дома №10 по улице Гоголя. В качестве объезда определены улица Некрасова, Свердлова и Октябрьский проспект.

Ранее в кинодеревне в Новоржевском районе велась подготовка к съёмкам многосерийного фильма «Казачок».