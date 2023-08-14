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Из-за подготовки к ралли в четырех районах Псковской области перекроют дороги

«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок», - добавили в Госавтоинспекции.

Движение перекроют из-за тренировочных сборов в рамках подготовки к ралли:

Движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения временно прекратят на территории Бежаницкого, Новоржевского, Порховского и Дедовичского районов 17, 18 и 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

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