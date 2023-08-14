Из-за подготовки к ралли в четырех районах Псковской области перекроют дороги

Движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения временно прекратят на территории Бежаницкого, Новоржевского, Порховского и Дедовичского районов 17, 18 и 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.
Движение перекроют из-за тренировочных сборов в рамках подготовки к ралли:
- 17 августа с 10.00 до 18.00 будет перекрыт участок дороги от деревни Литово до деревни Перхово и от деревни Перхово до деревни Дубровы Новоржевского района.
- 18 августа с 10.00 до 18.00 будет прекращено движение от деревни Макарово до деревни Машатино, от деревни Машатино до деревни Тарасово, от деревни Тарасово до деревни Самсониха, от деревни Самсониха до деревни Плавно, от деревни Плавно Новоржевского района до деревни Зубово Бежаницкого района.
- 30 августа с 10.00 до 18.00 будет ограничено движение от деревни Травино Порховского района до деревни Капустино Дедовичского района, от деревни Новережье до деревни Сысоево Дедовичского района.
«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок», - добавили в Госавтоинспекции.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?