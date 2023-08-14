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Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 16 августа

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 16 августа с 7:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Для движения автотранспорта будет перекрыт участок улицы Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Участок перекроют для восстановления энергетиками псковского филиала «Россети Северо-Запад» опор освещения, которые повалил ураганный ветер, что также нарушило работу светофоров.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в администрации.