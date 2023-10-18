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Участок улицы Байкова перекрыли в Пскове

Участок улицы Байкова в районе пересечения с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной перекрыли в Пскове 19 октября с 11:00 до 17:00. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением работ по восстановлению благоустройства территории после земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения закроется для движения автотранспорта возможен через улицы Западную, Коммунальную и Рокоссовского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.