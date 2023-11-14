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Около 170 км дорог отремонтировано в Псковской области по президентскому нацпроекту БКД

В Псковской области отремонтировано почти 170 км дорог по инициированному президентом РФ нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Такие данные привел врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на рабочей встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Средства нацпроекта на 2023 год составили 6,6 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Общий объем исполнения — больше 80%, приемка работ продолжается. В общей сложности новый асфальт появится на 194 километрах региональных дорог.

«Активно завершается работа на трех объектах. По укладке асфальтобетона подрядчики лавируют между неблагоприятными погодными условиями, соблюдая технологические требования», — сказал Станислав Стармолотов.

Крупные отремонтированные объекты: мосты через реки Шелонь (Дедовичский район), Пскова (Псков, Троицкий мост), Ливица (Себежский район), участки дорог «Граница с Эстонской Республикой — Печоры — Старый Изборск» (12 км), «Новгородка — Пушкинские Горы» (12,6 км), «Великие Луки — Усвяты» (15,3 км), «Порхов — Успенье» (30 км).

Также приведены в порядок более 11 километров дороги «Гверстонь — Крупп — Кулье». «Здесь подрядчик выполнил работы достойно. По просьбам жителей планируем ремонт второй очереди общей протяженностью 16 км. Приведем в порядок его силами „Псковавтодора“ в два этапа», — доложил врио руководителя комитета.

Ряд двухлетних проектов со сроком исполнения в 2024 году сданы досрочно. Например, улица Юбилейная, Октябрьский проспект в Пскове, «Граница с Эстонской Республикой — Печоры — Старый Изборск» (почти 900 м) и другие. С опережением срока идет капитальный ремонт моста через реку Череха на дороге «Быстроникольское — Черская».

Всего дорожный фонд Псковской области составил в 2023 году около 13,7 млрд рублей. «Сумма большая, и объем работ соответствующий. По итогам года дайте предложения по поощрению подрядчиков, кто завершил дорожный ремонт в установленные сроки с надлежащим качеством», — поручил губернатор.

Что касается контрактации нацпроекта БКД на 2024 год, то в части дорожного ремонта она будет завершена до конца 2023 года. Работа по заблаговременной контрактации президентских нацпроектов ведется по поручению губернатора Михаила Ведерникова.