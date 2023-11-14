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Запрет движения грузовиков по региональным дорогам временно введут в Стругокрасненском и Плюсском районах

На региональных дорогах в Стругокрасненском и Плюсском районах вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта с 15 ноября по 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изображение: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Запрет вводится для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:

на а/д Струги Красные - Ляды в Стругокрасненском и Плюсском районах;

на а/д Заполье - Гдов Плюсского района;

на а/д Плюсса - Нежадово - Кондратово - Стаи Плюсского района.

На период ограничения движения на автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в комитете.