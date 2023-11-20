←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 20.11.2023 17:500 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения автомобилей 21.11.2023 19:100 Станислав Стармолотов о завершении сезона дорожных работ в Псковской области в 2023 году 21.11.2023 17:310 Движение транспорта на мосту через ручей Сиворецкий на трассе Р-23 ограничат 22 ноября 21.11.2023 12:560 Почти 40 километров трассы Опочка - граница с Республикой Беларусь отремонтировали по нацпроекту 20.11.2023 17:500 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения автомобилей 20.11.2023 17:110 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год. ВИДЕО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов о завершении сезона дорожных работ в Псковской области в 2023 году

21.11.2023 19:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 ноября - в День работника транспорта. Гостем студии стал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, который рассказал о завершении сезона дорожных работ в регионе и о планах на следующий год.

 

– Станислав Янович, как вы сами лично оцениваете 2023 год для дорожной отрасли? Какую оценку поставите своему комитету в этом году?

– По предварительной оценке, пока твердая «четверка». Надеюсь, что к концу года мы приблизимся к «пятерке». Планы были немножко другие. Ожидал, что немного пораньше закончатся работы, но появились дополнительные объемы, финансирование. В настоящий момент работы еще ведутся. Сейчас в регионе уложено более 91% верхнего слоя асфальта, завершаются работы по укладке асфальтобетона на двух последних объектах на юге области. Думаю, что до конца месяца все будет нормально.

– Не критично, что уже иногда снег идет, бывает влажно? Не будет ли здесь проблем в дальнейшем?

– В этом году я и мои специалисты не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологии: в дождь, снег, в лужи, в грязь. Всегда заказчик в должной мере обеспечивает контроль. Что касается двух объектов на юге области, там по большей части осадков немного. Естественно, когда осадки идут, об укладке не может быть и речи. Заказчик и строительный контроль постоянно наблюдают за этим делом. По новому ГОСТу допускается укладывать асфальт при температуре воздуха до -10 градусов, но при жестком соблюдении технологических норм, которые обеспечат его качественную укладку. Это и температура смеси на объекте, и количество проходов по укатыванию. Контроль идет постоянный. Не забываем про гарантийные обязательства, это ответственность подрядчика.

– Давайте буквально пару слов скажем об объемах: чего и сколько сделано в этом году.

– Что касается объема дорожного фонда, у нас стабильная тенденция к его росту. Если мы начинали с чуть более 13 миллиардов, то сейчас 13 миллиардов 718 миллионов составляет сумма на конец года. Что касается национального проекта «Безопасные качественные дороги» - почти 6,7 миллиарда в этом году на это направление заложено. Кассовое освоение приближается к 85%. По укладке физические объемы выполнены уже более 90%. Сейчас идет работа, которая не сильно зависит от погоды: обустройство дорог, обочин, съездов. Декабря еще нет, а мы большую часть практически закончили. На 2024 год проторговано более 70% в части дорожных работ. В части дорог до конца года контрактацию дадим на 99-100%. Есть другие направления, например, по нацпроекту: это обеспечение безопасности, освещение, тротуары, пешеходные переходы и мосты. По этим позициям, думаю, что в течение первого квартала 24-го года контрактация будет завершена.

– Как обстоят в Псковской области дела с подрядчиками? Можно сказать, кто из подрядчиков молодец, а кто не справляется? Есть ли такие, с кем пришлось расставаться?

– С двоечников начнем тогда. В этом году недобросовестные подрядчики получили заслуженное наказание, но за период прошлого года. Были внесены в РНП, были и штрафы от заказчика. Прокуратура области очень активно подключилась, вносила свои представления, штрафовала, выносила административные постановления. В части хороших – рынок устоялся. В последние два года основные игроки всем известны. Иногда появляется кто-то новенький, но это обычно один-два подрядчика, которые на небольшие объемы выходят. В целом все работают более-менее. Есть у кого-то в этом году небольшие сдвижки по срокам вправо по объективным причинам - не хватало людей, не хватало техники. В целом видим, что достаточно эффективно отработали этот год. Не хотел бы кого-то отдельно выделять, в принципе все молодцы. К кому-то есть больше замечаний, к кому-то - меньше, но в целом у нас на рынке остались все профессиональные подрядчики, сработали в целом очень неплохо.

– Компания «Псковавтодор» – это основной партнер нашего региона в части дорожных работ, обслуживания дорог. Как оцениваете его работу? Надежный ли это партнер?

– Безусловно, надежный. Во-первых, это государственное предприятие, всегда можно обратиться по какому-то социальному вопросу, по которому не каждое коммерческое предприятие сможет помочь, здесь немножко другой подход. Всегда есть, к чему придраться, всегда есть какие-то замечания, но в этом году хотел бы отметить, что «Псковавтодор» в части дорожных работ отработал, я считаю, на твердую «пятерку», потому что, помимо планов этого года, были сделаны все долги по двум предыдущим, даже трем годам. То есть все подтянули в ноль, отработали достойно, качественно. Основные замечания касаются гравийных дорог. Мы знаем, «гравийки» у нас — не всегда стабильное покрытие, зависит от погодных условий. Здесь чуть посложнее, с техникой были проблемы. Но идет системная работа, благодаря губернатору Михаилу Юрьевичу (Ведерникову — ред.) в этом году дополнительно выделяются деньги на технику, в том числе и для «Псковавтодора».

– Техника для обслуживания дорог во многом была европейская, американская и японская. Как сейчас обстоят с этим дела? Нет ли острого дефицита? Можно ли обслуживать ту технику, которая прежде была приобретена?

– Если касаться деятельности «Псковавтодора», там, я считаю, вообще никакого влияния не оказали внешние воздействия, поскольку с самого начала создания был приоритет на закупку отечественной техники или белорусской. Если только какие-то проблемы с комплектующими иностранного производства. Глобальных проблем нет точно. Что касается дорожного бизнеса, безусловно, какие-то проблемы были, но они настолько незначительны. 

– По общественному или коммерческому транспорту есть китайские аналоги. А вот по дорожной технике существуют китайские аналоги?

– Огромное количество, я даже не представлял, пока не погрузился в эту тему, что у них такой объем производства налажен. Всегда можно подобрать все, что угодно, но единственное, что может быть дороже, чем российская, но дешевле, чем шведская. Можно смело утверждать, что как минимум на первых порах это будет ничуть не хуже.

– Если вернуться еще к объектам этого года. Какие из них были сложными для комитета и для подрядчиков?

– Были знаковые объекты. Они все по своему сложные. У каждого объекта своя специфика. Мост через реку Великую сейчас будет сдаваться Пушкиногорском районе. У нас 12 мостовых объектов в работе. Самый серьезный мост – это мост через реку Великую в рамках строительства Северного обхода. Если по знаковым направлениям – к 550-летию Псково-Печерского монастыря досрочно закончили ремонт автомобильной дороги Изборск - граница с Эстонской Республикой. Закончили в этом году автомобильную дорогу Новгородка – Пушкинские Горы, сдали дорогу Порхов - Успенье. На юге у нас Великие Луки, Новосокольники тоже. Основные направления – это наша дорожная опорная сеть, она очень востребована с большой интенсивностью движения, с большим потоком грузового транспорта.

Хочу отметить, что мы нашли и привлекли финансирование — специальные казначейские кредиты — на нашу «звенящую» дорогу в Невельском и Усвятском районах — это Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Там сейчас идет завершающий объем работ по укладке асфальтобетонной смеси. Подрядчик уже усилился, увеличил в два раза количество техники, людей. Казначейский кредит выдается под минимальный процент, получить финансирование удалось, в том числе, благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в правительстве РФ. К счастью, деньги привлекли. Я думаю, что в 2025 году она полностью будет готова. Там 70 с лишним километров, по 25 километров в год будем делать.

– Пару дней назад СМИ опубликовали фото некоторого оживления на Северном обходе. Какие там работы сейчас? Как в целом оцениваете реализацию этого долгосрочного проекта?

–  Работы идут, темпы наращиваются. Активно идут работы по мостовому сооружению. Вышел подрядчик, там еще пять искусственных сооружений — это путепроводы на пересечении с автомобильными дорогами, которые встречаются по ходу строительства Северного обхода. Уже на один объект вышел субподрядчик. В ближайшее время выйдут по дорожной части, продолжат там отсыпку насыпи. И надеюсь, что в конце концов мы в этом году приступим к переустройству сетей. Это газовые линии и электрические линии связи.

– Какие объекты, по вашему мнению, наиболее значимые, которые будут в ремонте или реконструкции в следующем году?

– Значимые — это дорога  Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском районах, мы продолжим там активные работы. Еще Пушкинские Горы — Локня, там у нас продолжится ремонт, но уже в границах Новоржева. В Бежаницком районе у нас будут объекты дорожные, Порхов — Успенье будем продолжать. И на Красный Луч будет дорога ремонтироваться, там большое количество жалоб. Юг тоже не оставим без работы. Продолжим ремонтировать основные дороги по опорной сети. Дорога, которая связывает две федеральные трассы, это Изборск — Палкино — Остров, там продолжится ремонт — это в Палкинском и в Островском районах. Также Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок в Пыталовском районе, автомобильная дорога достаточно загружена, востребована населением, хотя стоит она на отшибе. Продолжится ремонт мостовых сооружений. У нас без остановки идет программа, по 10-12 мостов ежегодно мы ремонтируем.

Еще один знаковый объект. Он очень проблемный - автомобильная дорога Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе. В этом году был ввод объекта, более 10 километров было введено, два пусковых комплекса. Была гравийка, теперь асфальт. Сразу же, как только было видно, что все завершается работа, пошли жалобы от населения: что же с оставшимися 16-ю километрами, которые стыкуются с дорогой Неелова – Кудина Гора – Печоры. Этот участок с нуля по 16 километр будет выполнен силами «Псковавтодора» с 2024 года. В 2025 году, я думаю, мы его закончим.

– Сменим вектор разговора на общественный транспорт. «Псковпассажиравтотранс» в прежние годы было вечно горячей точкой. Последние год-два подзабыли мы про негатив. Обращаем внимание, что даже новую технику компания может себе позволить приобретать, может быть, в небольшом объеме, но раньше она и этого не могла себе позволить. Каково сегодня финансовое положение предприятия? 

– Предприятие, конечно, не разрушалось, но как минимум не развивалось на протяжении нескольких лет. И невозможно щелчком пальца привести все в порядок. Предприятие показывает стабильную положительную динамику. За два с лишним года они рассчитались со всеми контрагентами по долгам. Они уже начали обращаться за субсидиями на платежеспособность в областной бюджет. Если раньше это было уже конец первого квартала, начало второго, то сейчас предприятие раньше октября даже не заходит. Там есть определенные трудности по налогам, но они тоже решаемы, они платятся, хоть и не сразу. Предприятие развивается. Задержек по зарплате нет никаких.

Положительная динамика говорит об успешной работе команды предприятия — от уборщиц до водителей. Видно, что коллектив работает, не нацелен на какие-то волнения и прочее. Понятно, зарплата чуть ниже по рынку, чем в частных компаниях. Но Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) уже анонсировал, что будет проведена работа по увеличению зарплаты как минимум до среднерыночного уровня, чтобы и молодежь привлекалась побольше.

«Псковпассажиравтотранс» заключил договоры с образовательными учреждениями, которые обучают водителей автобусов. Это очень сложная работа. Туда идут специалисты высочайшего класса, которые и обучаются специализированно, и понимают, какую ответственность они несут, когда единомоментно больше ста человек в автобусе, и понимаешь, что за каждую жизнь ты несешь ответственность.

Транспортные предприятия абсолютно молодцы. Надеюсь, такая динамика и продолжится. Сомневаться в этом не приходится. 

– Несколько дней назад состоялся наблюдательный совет по ОЭЗ «Моглино». Заходит новый резидент, который будет производить электробусы. По карману нам такая техника? Когда она начнет производиться или или это немножко не про наши финансовые возможности?

– Я не знаю, какая будет ценовая политика именно у этого производителя. Те электробусы, которые сейчас поставляются в Москву, нам не по карману. Это, конечно, интересное дело. Но сейчас бы нам лучше максимально обновить изношенный парк новыми автобусами. В районы нужно дополнительно среднего и малого класса добавлять автобусы. Я бы остановился бы на этом.

 Псковичей интересует, куда мы полетим в 2024 году? Куда будут направления?

–  Все направления, которые у нас сейчас существуют, – останутся: Москва, Минеральные Воды, Калининград. Прорабатываем вопросы еще по некоторым направлениям в сторону Кавказа, Уфы. Посмотрим опять показания. Идет активная работа по возобновлению в следующем году перелетов в Минск. Идут переговоры с Союзным правительством и с министерством транспорта. Там вся загвоздка в субсидировании, потому что пока рейс не раскатан. Много было затрачено средств из областного бюджета

Мы развиваемся, смотрим другие направления. Наш инвестор «Новапорт» имеет обширную сеть своих аэропортов и большие связи с авиаперевозчиками.

Беседовал Константин Калиниченко

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 9477 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.11.2023, 19:100 Станислав Стармолотов о завершении сезона дорожных работ в Псковской области в 2023 году 21.11.2023, 17:310 Движение транспорта на мосту через ручей Сиворецкий на трассе Р-23 ограничат 22 ноября 21.11.2023, 17:200 Нетрезвый гдович угнал и разбил чужой автомобиль 21.11.2023, 16:000 «Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере. ВИДЕО
21.11.2023, 13:530 Игорь Сильченков: Основная деятельность Ространснадзора – это проведение рейдовых мероприятий 21.11.2023, 12:560 Почти 40 километров трассы Опочка - граница с Республикой Беларусь отремонтировали по нацпроекту 21.11.2023, 12:130 Реестр добросовестных перевозчиков детей создал Ространснадзор 21.11.2023, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка» о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере
21.11.2023, 10:340 Пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД за рулём раритетного автомобиля в Невельском районе 21.11.2023, 10:060 Пьяный водитель столкнулся с автобусом в Новосокольниках, погибла пассажир 20.11.2023, 19:141 Два автомобиля столкнулись на перекрестке возле «Акваполиса» в Пскове 20.11.2023, 17:500 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения автомобилей
20.11.2023, 17:451 В Пскове водитель автомашины сбил ребенка на пешеходном переходе 20.11.2023, 17:110 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год. ВИДЕО 20.11.2023, 17:002 Станислав Стармолотов: В этом году мы не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологий 20.11.2023, 16:180 Тенденция к увеличению дорожного фонда наблюдается в Псковской области - Станислав Стармолотов
20.11.2023, 15:401 Новые ограничители проезда поставят во дворе дома №7 на проспекте Энтузиастов в Пскове 20.11.2023, 15:260 Ремонт улицы Алмазной завершили в Пскове 20.11.2023, 13:580 Станислав Стармолотов: Дорожные подрядчики в этом году отработали очень неплохо 20.11.2023, 13:161 Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных
20.11.2023, 13:120 Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 20.11.2023, 13:090 Какие региональные дороги будут ремонтировать в 2024 году, рассказал Станислав Стармолотов 20.11.2023, 12:440 Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области 20.11.2023, 12:370 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят закончить в 2025 году
20.11.2023, 12:250 Станислав Стармолотов: Работы на Северном обходе идут, темпы наращиваются 20.11.2023, 12:150 Укладку верхнего слоя асфальта на псковских дорогах завершили более чем на 90% 20.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год 20.11.2023, 11:350 В сфере транспорта в 2022 году работали почти 12 тысяч псковичей
20.11.2023, 09:450 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником 19.11.2023, 19:510 Водителя мотоблока насмерть сбила фура в Гдовском районе 19.11.2023, 19:273 Инспекторы ГИБДД прервали путешествие иностранцев по маршруту Дубай – Ереван – Псков – Петербург 19.11.2023, 13:410 «Встал на дыбы»: грузовик не смог проехать под мостом в Псковском области
19.11.2023, 12:271 Пассажир получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Пушкиногорском районе 18.11.2023, 14:510 С начала года на дорогах Псковской области в ДТП погибли 54 человека 18.11.2023, 10:500 Безработный невельчанин украл велосипед у пенсионера 17.11.2023, 17:590 Водитель КамАЗа пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
17.11.2023, 10:240 Водитель Lada сбил женщину на улице Толстого в Пскове 16.11.2023, 20:200 Свидетелей поджога автомобиля в псковских Борисовичах разыскивает полиция 16.11.2023, 19:400 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсах по ПДД 16.11.2023, 19:110 Более 12 км дороги Пушкинские Горы – Локня ввели в эксплуатацию
16.11.2023, 19:000 Психологически перестроиться на зимний стиль вождения призвали псковичей 16.11.2023, 17:460 Женщина на BMW сбила 4 секции ограждения на улице Юбилейной в Пскове 16.11.2023, 17:380 Водитель ВАЗа сбил женщину на переходе в Пскове 16.11.2023, 16:430 Кроссоверы Jetour продаются в салонах «АвтоТим» в Псковской области
16.11.2023, 15:580 Сбивший двух школьниц в Дедовичах мужчина отправится в тюрьму на 7 лет 16.11.2023, 15:550 Расписание утренних рейсов автобуса по маршруту №8А изменили в Пскове 16.11.2023, 11:280 Светофор не работает на Четырех углах в Пскове 16.11.2023, 11:000 Škoda и ВАЗ не разъехались на проспекте Энтузиастов в Пскове
16.11.2023, 09:580 Движение на участке улицы Народной ограничат в Пскове с 12:00 15.11.2023, 13:540 Очевидцев возгорания автомобиля разыскивают в псковских Борисовичах 15.11.2023, 12:380 Псковские таможенники нашли две старинные книги в багаже любителя русской классики 15.11.2023, 07:001 Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
14.11.2023, 21:300 Фотофакт: Работы по строительству Северного обхода продолжаются в Пскове 14.11.2023, 19:300 Запрет движения грузовиков по региональным дорогам временно введут в Стругокрасненском и Плюсском районах 14.11.2023, 17:520 Около 170 км дорог отремонтировано в Псковской области по президентскому нацпроекту БКД 14.11.2023, 14:542 Ремонт улицы Алмазной в Пскове идет с опережением графика почти на 2 года
14.11.2023, 14:211 Стали известны подробности неудачной попытки проскочить четыре полосы на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2023, 17:450 «ГорДозор»: Почему в Пскове происходят ДТП? ВИДЕО 13.11.2023, 15:030 Момент столкновения Volkswagen и Renault на Завеличье снял видеорегистратор 13.11.2023, 14:420 В Псковской области полицейские помогли беременной женщине, нуждающейся в экстренной помощи
13.11.2023, 14:270 Volkswagen и Renault столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 13.11.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Почему в Пскове происходят ДТП? 13.11.2023, 11:225 «Черная пятница»: специальные цены на весь модельный ряд Omoda в Пскове 13.11.2023, 11:110 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю
13.11.2023, 09:431 «Немного выпивший» водитель устроил ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 12.11.2023, 20:400 Светофор упал на перекрестке улиц Коммунальной и Восточной в Пскове 12.11.2023, 18:000 Новая схема движения транспорта начала действовать на пересечении улиц Чудской и Алмазной в  Пскове 11.11.2023, 19:041 Три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей в Пушкиногорском районе
11.11.2023, 18:000 Период закрытия движения транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове продлили до 30 ноября 11.11.2023, 13:410 Расписание автобусов по маршруту №8 изменилось в Пскове 10.11.2023, 18:450 В куньинской деревне оборудуют пешеходный переход через пути после вмешательства прокуратуры 10.11.2023, 17:500 В Псковском районе завершили ремонт семикилометрового участка дороги
10.11.2023, 16:171 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2023» выступят с танцем на авто-шоу 10.11.2023, 11:500 Федеральные трассы в Псковской области подготовили к зиме 10.11.2023, 10:320 На дорогах Великих Лук становится меньше проблемных участков 10.11.2023, 09:590 Обновленный мост через реку Лазавица в Великих Луках будет отвечать современным требованиям – администрация
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.