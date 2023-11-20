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Станислав Стармолотов о завершении сезона дорожных работ в Псковской области в 2023 году

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 ноября - в День работника транспорта. Гостем студии стал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, который рассказал о завершении сезона дорожных работ в регионе и о планах на следующий год.

– Станислав Янович, как вы сами лично оцениваете 2023 год для дорожной отрасли? Какую оценку поставите своему комитету в этом году?

– По предварительной оценке, пока твердая «четверка». Надеюсь, что к концу года мы приблизимся к «пятерке». Планы были немножко другие. Ожидал, что немного пораньше закончатся работы, но появились дополнительные объемы, финансирование. В настоящий момент работы еще ведутся. Сейчас в регионе уложено более 91% верхнего слоя асфальта, завершаются работы по укладке асфальтобетона на двух последних объектах на юге области. Думаю, что до конца месяца все будет нормально.

– Не критично, что уже иногда снег идет, бывает влажно? Не будет ли здесь проблем в дальнейшем?

– В этом году я и мои специалисты не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологии: в дождь, снег, в лужи, в грязь. Всегда заказчик в должной мере обеспечивает контроль. Что касается двух объектов на юге области, там по большей части осадков немного. Естественно, когда осадки идут, об укладке не может быть и речи. Заказчик и строительный контроль постоянно наблюдают за этим делом. По новому ГОСТу допускается укладывать асфальт при температуре воздуха до -10 градусов, но при жестком соблюдении технологических норм, которые обеспечат его качественную укладку. Это и температура смеси на объекте, и количество проходов по укатыванию. Контроль идет постоянный. Не забываем про гарантийные обязательства, это ответственность подрядчика.

– Давайте буквально пару слов скажем об объемах: чего и сколько сделано в этом году.

– Что касается объема дорожного фонда, у нас стабильная тенденция к его росту. Если мы начинали с чуть более 13 миллиардов, то сейчас 13 миллиардов 718 миллионов составляет сумма на конец года. Что касается национального проекта «Безопасные качественные дороги» - почти 6,7 миллиарда в этом году на это направление заложено. Кассовое освоение приближается к 85%. По укладке физические объемы выполнены уже более 90%. Сейчас идет работа, которая не сильно зависит от погоды: обустройство дорог, обочин, съездов. Декабря еще нет, а мы большую часть практически закончили. На 2024 год проторговано более 70% в части дорожных работ. В части дорог до конца года контрактацию дадим на 99-100%. Есть другие направления, например, по нацпроекту: это обеспечение безопасности, освещение, тротуары, пешеходные переходы и мосты. По этим позициям, думаю, что в течение первого квартала 24-го года контрактация будет завершена.

– Как обстоят в Псковской области дела с подрядчиками? Можно сказать, кто из подрядчиков молодец, а кто не справляется? Есть ли такие, с кем пришлось расставаться?

– С двоечников начнем тогда. В этом году недобросовестные подрядчики получили заслуженное наказание, но за период прошлого года. Были внесены в РНП, были и штрафы от заказчика. Прокуратура области очень активно подключилась, вносила свои представления, штрафовала, выносила административные постановления. В части хороших – рынок устоялся. В последние два года основные игроки всем известны. Иногда появляется кто-то новенький, но это обычно один-два подрядчика, которые на небольшие объемы выходят. В целом все работают более-менее. Есть у кого-то в этом году небольшие сдвижки по срокам вправо по объективным причинам - не хватало людей, не хватало техники. В целом видим, что достаточно эффективно отработали этот год. Не хотел бы кого-то отдельно выделять, в принципе все молодцы. К кому-то есть больше замечаний, к кому-то - меньше, но в целом у нас на рынке остались все профессиональные подрядчики, сработали в целом очень неплохо.

– Компания «Псковавтодор» – это основной партнер нашего региона в части дорожных работ, обслуживания дорог. Как оцениваете его работу? Надежный ли это партнер?

– Безусловно, надежный. Во-первых, это государственное предприятие, всегда можно обратиться по какому-то социальному вопросу, по которому не каждое коммерческое предприятие сможет помочь, здесь немножко другой подход. Всегда есть, к чему придраться, всегда есть какие-то замечания, но в этом году хотел бы отметить, что «Псковавтодор» в части дорожных работ отработал, я считаю, на твердую «пятерку», потому что, помимо планов этого года, были сделаны все долги по двум предыдущим, даже трем годам. То есть все подтянули в ноль, отработали достойно, качественно. Основные замечания касаются гравийных дорог. Мы знаем, «гравийки» у нас — не всегда стабильное покрытие, зависит от погодных условий. Здесь чуть посложнее, с техникой были проблемы. Но идет системная работа, благодаря губернатору Михаилу Юрьевичу (Ведерникову — ред.) в этом году дополнительно выделяются деньги на технику, в том числе и для «Псковавтодора».

– Техника для обслуживания дорог во многом была европейская, американская и японская. Как сейчас обстоят с этим дела? Нет ли острого дефицита? Можно ли обслуживать ту технику, которая прежде была приобретена?

– Если касаться деятельности «Псковавтодора», там, я считаю, вообще никакого влияния не оказали внешние воздействия, поскольку с самого начала создания был приоритет на закупку отечественной техники или белорусской. Если только какие-то проблемы с комплектующими иностранного производства. Глобальных проблем нет точно. Что касается дорожного бизнеса, безусловно, какие-то проблемы были, но они настолько незначительны.

– По общественному или коммерческому транспорту есть китайские аналоги. А вот по дорожной технике существуют китайские аналоги?

– Огромное количество, я даже не представлял, пока не погрузился в эту тему, что у них такой объем производства налажен. Всегда можно подобрать все, что угодно, но единственное, что может быть дороже, чем российская, но дешевле, чем шведская. Можно смело утверждать, что как минимум на первых порах это будет ничуть не хуже.

– Если вернуться еще к объектам этого года. Какие из них были сложными для комитета и для подрядчиков?

– Были знаковые объекты. Они все по своему сложные. У каждого объекта своя специфика. Мост через реку Великую сейчас будет сдаваться Пушкиногорском районе. У нас 12 мостовых объектов в работе. Самый серьезный мост – это мост через реку Великую в рамках строительства Северного обхода. Если по знаковым направлениям – к 550-летию Псково-Печерского монастыря досрочно закончили ремонт автомобильной дороги Изборск - граница с Эстонской Республикой. Закончили в этом году автомобильную дорогу Новгородка – Пушкинские Горы, сдали дорогу Порхов - Успенье. На юге у нас Великие Луки, Новосокольники тоже. Основные направления – это наша дорожная опорная сеть, она очень востребована с большой интенсивностью движения, с большим потоком грузового транспорта.

Хочу отметить, что мы нашли и привлекли финансирование — специальные казначейские кредиты — на нашу «звенящую» дорогу в Невельском и Усвятском районах — это Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Там сейчас идет завершающий объем работ по укладке асфальтобетонной смеси. Подрядчик уже усилился, увеличил в два раза количество техники, людей. Казначейский кредит выдается под минимальный процент, получить финансирование удалось, в том числе, благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в правительстве РФ. К счастью, деньги привлекли. Я думаю, что в 2025 году она полностью будет готова. Там 70 с лишним километров, по 25 километров в год будем делать.

– Пару дней назад СМИ опубликовали фото некоторого оживления на Северном обходе. Какие там работы сейчас? Как в целом оцениваете реализацию этого долгосрочного проекта?

– Работы идут, темпы наращиваются. Активно идут работы по мостовому сооружению. Вышел подрядчик, там еще пять искусственных сооружений — это путепроводы на пересечении с автомобильными дорогами, которые встречаются по ходу строительства Северного обхода. Уже на один объект вышел субподрядчик. В ближайшее время выйдут по дорожной части, продолжат там отсыпку насыпи. И надеюсь, что в конце концов мы в этом году приступим к переустройству сетей. Это газовые линии и электрические линии связи.

– Какие объекты, по вашему мнению, наиболее значимые, которые будут в ремонте или реконструкции в следующем году?

– Значимые — это дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском районах, мы продолжим там активные работы. Еще Пушкинские Горы — Локня, там у нас продолжится ремонт, но уже в границах Новоржева. В Бежаницком районе у нас будут объекты дорожные, Порхов — Успенье будем продолжать. И на Красный Луч будет дорога ремонтироваться, там большое количество жалоб. Юг тоже не оставим без работы. Продолжим ремонтировать основные дороги по опорной сети. Дорога, которая связывает две федеральные трассы, это Изборск — Палкино — Остров, там продолжится ремонт — это в Палкинском и в Островском районах. Также Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок в Пыталовском районе, автомобильная дорога достаточно загружена, востребована населением, хотя стоит она на отшибе. Продолжится ремонт мостовых сооружений. У нас без остановки идет программа, по 10-12 мостов ежегодно мы ремонтируем.

Еще один знаковый объект. Он очень проблемный - автомобильная дорога Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе. В этом году был ввод объекта, более 10 километров было введено, два пусковых комплекса. Была гравийка, теперь асфальт. Сразу же, как только было видно, что все завершается работа, пошли жалобы от населения: что же с оставшимися 16-ю километрами, которые стыкуются с дорогой Неелова – Кудина Гора – Печоры. Этот участок с нуля по 16 километр будет выполнен силами «Псковавтодора» с 2024 года. В 2025 году, я думаю, мы его закончим.

– Сменим вектор разговора на общественный транспорт. «Псковпассажиравтотранс» в прежние годы было вечно горячей точкой. Последние год-два подзабыли мы про негатив. Обращаем внимание, что даже новую технику компания может себе позволить приобретать, может быть, в небольшом объеме, но раньше она и этого не могла себе позволить. Каково сегодня финансовое положение предприятия?

– Предприятие, конечно, не разрушалось, но как минимум не развивалось на протяжении нескольких лет. И невозможно щелчком пальца привести все в порядок. Предприятие показывает стабильную положительную динамику. За два с лишним года они рассчитались со всеми контрагентами по долгам. Они уже начали обращаться за субсидиями на платежеспособность в областной бюджет. Если раньше это было уже конец первого квартала, начало второго, то сейчас предприятие раньше октября даже не заходит. Там есть определенные трудности по налогам, но они тоже решаемы, они платятся, хоть и не сразу. Предприятие развивается. Задержек по зарплате нет никаких.

Положительная динамика говорит об успешной работе команды предприятия — от уборщиц до водителей. Видно, что коллектив работает, не нацелен на какие-то волнения и прочее. Понятно, зарплата чуть ниже по рынку, чем в частных компаниях. Но Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) уже анонсировал, что будет проведена работа по увеличению зарплаты как минимум до среднерыночного уровня, чтобы и молодежь привлекалась побольше.

«Псковпассажиравтотранс» заключил договоры с образовательными учреждениями, которые обучают водителей автобусов. Это очень сложная работа. Туда идут специалисты высочайшего класса, которые и обучаются специализированно, и понимают, какую ответственность они несут, когда единомоментно больше ста человек в автобусе, и понимаешь, что за каждую жизнь ты несешь ответственность.

Транспортные предприятия абсолютно молодцы. Надеюсь, такая динамика и продолжится. Сомневаться в этом не приходится.

– Несколько дней назад состоялся наблюдательный совет по ОЭЗ «Моглино». Заходит новый резидент, который будет производить электробусы. По карману нам такая техника? Когда она начнет производиться или или это немножко не про наши финансовые возможности?

– Я не знаю, какая будет ценовая политика именно у этого производителя. Те электробусы, которые сейчас поставляются в Москву, нам не по карману. Это, конечно, интересное дело. Но сейчас бы нам лучше максимально обновить изношенный парк новыми автобусами. В районы нужно дополнительно среднего и малого класса добавлять автобусы. Я бы остановился бы на этом.

– Псковичей интересует, куда мы полетим в 2024 году? Куда будут направления?

– Все направления, которые у нас сейчас существуют, – останутся: Москва, Минеральные Воды, Калининград. Прорабатываем вопросы еще по некоторым направлениям в сторону Кавказа, Уфы. Посмотрим опять показания. Идет активная работа по возобновлению в следующем году перелетов в Минск. Идут переговоры с Союзным правительством и с министерством транспорта. Там вся загвоздка в субсидировании, потому что пока рейс не раскатан. Много было затрачено средств из областного бюджета

Мы развиваемся, смотрим другие направления. Наш инвестор «Новапорт» имеет обширную сеть своих аэропортов и большие связи с авиаперевозчиками.

Беседовал Константин Калиниченко