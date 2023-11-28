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Автобусные остановки и мосты в Пскове чистят от снега. ФОТО

Автобусные остановки, мостовые сооружения, тротуары и дороги в Пскове очищают от снега сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Напомним, сильный снегопад прогнозируют в Псковской области вечером 29 ноября.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: