Автобусные остановки и мосты в Пскове чистят от снега. ФОТО

Автобусные остановки, мостовые сооружения, тротуары и дороги в Пскове очищают от снега сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Напомним, сильный снегопад прогнозируют в Псковской области вечером 29 ноября.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: