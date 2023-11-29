Общество

Сильный снегопад накроет Псковскую область

Сильный снегопад начнется в Псковской области вечером 29 ноября, сообщает региональный гидрометцентр.

«Вечером 29 ноября и ночью 30 ноября местами по Псковской области ожидается сильный снег», - говорится в предупреждении Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.Данный прогноз довели до ЕДДС районов и взаимодействующих служб.