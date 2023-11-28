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Капремонт четырёх мостов в Псковской области перейдёт на следующий год

В Псковской области в настоящее время выполняются работы по капитальному ремонту четырех мостов, переходящих на 2024 год. Об этом в ходе парламентского часа на 26-й сессии Псковского областного Собрания 30 ноября сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он перечислил эти объекты. Так, мост через реку Череха на автодороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе — там работы ведутся с опережением сроков, уже открыто движение. Также приводят в порядок мост через реку Меленка на автодороге Марьино – Заполье –Рошелево в Стругокрасненском районе; мост через реку Уда на автодороге Уда – Железно в Бежаницкомрайоне; мост через реку Чернея на автодороге Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе.

Докладчик напомнил, что в этом году были запланированы значительные средства на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог - 1168 млн рублей. В настоящее время завершены работы и приняты заказчиком по капремонту пяти мостов:

• через реку Идрянка на автодороге Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе;

• через реку Великая на автодороге Пушкинские Горы - Рождество –Велье в Пушкиногорском районе;

• через реку Лочкино на автодороге Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье в Псковском районе;

• через реку Кебца на автодороге Подборовье-Лопатово-Боровичив Псковском районе;

• через реку Кудка в рамках капремонта автодороги Новоржев-Опочкав Опочецком районе.

Также до конца года будет введен в эксплуатацию мост через канаву на км 25+050 автодороги Малая Толбица - Гверздонь - Мельницы в Псковском районе.