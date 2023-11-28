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Судьбу дороги к гдовской Самолве подняли в областном Собрании

О судьбе дороги к деревне Самолва Гдовского района поинтересовалась депутат Псковского областного Собрания, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Есть поручение президента по доведению дорожного покрытия до нормативного состояния, часть асфальта уже отремонтирована или уложена, ответил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Он уточнил, что разрабатывается проект по ремонту дороги. В следующем году он должен быть принят заказчиком, будут изыскивать средства. По словам Станислава Стармолотова, помощник президента Максим Орешкин лично занимается вопросом привлечения средств.

Руководитель комитета также выразил надежду, что на момент получения проектной документации средства уже будут. Участок дороги составляет около 30 км.

Кроме того, Станислав Стармолотов подчеркнул, что дорога гравийная, но в целом «вполне проездная». Но вопрос стоит на особом контроле, заключил он.