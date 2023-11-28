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Дорожный час

26-я очередная сессия Псковского областного Собрания началась с парламентского часа, посвящённого дорожной кампании 2023 года. Депутаты заслушали доклад о том, какие ремонты выполнены, как осуществлялось содержание транспортных артерий региона, каковы планы на следующий год, а также обсудили проблемы, возникающие при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Парламентарии поинтересовались судьбой незавершенных объектов, указали на необходимость выполнения гарантийных обязательств подрядчиками, обсудили эффективность камер фотовидеофиксации. Подробности читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Беспрецедентные суммы

С докладом об итогах работы дорожной отрасли и планах на предстоящий период выступил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Он рассказал о финансировании, полученном регионом в текущем году, и освоенных на сегодняшний день средствах — 10 млрд 671 млн рублей, что составляет 77% от годового объема. По большей части эти деньги направляются на региональную сеть дорог и местные транспортные артерии, развитие системы фотовидеофиксации и другие важные мероприятия.

Докладчик сообщил, что продолжается строительство и реконструкция региональных автодорог, выполнен крупномасштабный ремонт региональных трасс, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже приведены в порядок 180,5 км, до конца года планируется завершить ремонт ещё 39-ти км. В результате по итогам текущего года 43% псковских дорог будут соответствовать нормативам, а к концу 2025 года показатель вырастет до 47,2%.

Не забывают и содержании региональных трасс — 2,5 млрд рублей направили на летнее и зимнее обслуживание, восстановление изношенных слоёв асфальта и профиля гравийных дорог, ремонт водопропускных труб, вырубку кустарников, благоустройство кюветов, установку автопавильонов, барьерных и пешеходных ограждений, сигнальных столбиков. Безопасность дорожного движения повышается и за счёт нанесения разметки, устройства ограждений, освещения, обустройства пешеходных переходов. Большое внимание уделяется вопросу ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий в муниципалитетах, которые по итогу года получат помощь в виде почти 3 млрд рублей.

Отдельно Станислав Стармолотов коснулся проблемы, связанной с реализацией нацпроекта, - это срыв подрядными организациями графиков производства работ, установленных контрактами. В настоящее время не завершены работы по 8 из 48 из них. По данным властей, роль могли сыграть как переоценка подрядчиками своих сил и возможностей, так и объективные причины - нехватка рабочей силы, логистические трудности в поставке материалов, недоступность запчастей для импортной техники.

«Подобные объекты сопровождаются заказчиками дорожных работ в ручном режиме и находятся на особом контроле. По итогам года планируется исполнение в полном объеме всех установленных нацпроектом целевых показателей», - заверил Станислав Стармолотов.

В заключение он озвучил планы на 2024-2025 годы: перечень дорожных работ пока что находится в стадии формирования, но, даже исходя из уже заключенных долгосрочных контрактов, можно смело предположить, что предстоящий период будет не менее насыщенным и продуктивным.

На особом контроле

Вопросов у депутатов накопилось много, но все они признали успехи дорожной отрасли.

«Дороги стали ремонтировать и строить лучше», - вынес вердикт вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков и поинтересовался судьбой Северного обхода Пскова: когда крупную развязку введут в эксплуатацию?

Станислав Стармолотов напомнил, что в этом году был заключён контракт с крупным и довольно серьезным подрядчиком, хорошо зарекомендовавшим себя на российском рынке. Рабочие уже зашли на объект, финансирование обеспечено и подтверждено в полном объеме, подрядчику выплачена часть аванса. Ввод дороги в эксплуатацию намечен на 2027 год, и опасений относительно сроков у комитета в настоящее время нет.

На другой не менее важный объект обратила внимание депутат, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Дорога к деревне Самолва Гдовского района, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», до сих пор приведена в порядок лишь частично.

Руководитель профильного комитета констатировал, что есть поручение президента по доведению дорожного покрытия до нормативного состояния, проект уже разрабатывается. В следующем году он должен быть принят заказчиком, сразу после этого планируется приступить к поиску средств на реализацию. Данный вопрос стоит на особом контроле. В частности, помощник президента Максим Орешкин лично занимается привлечением финансирования. Есть надежда, что на момент получения проектной документации средства уже будут.

Шла речь и о федеральных объектах, которые не относятся к ведению «Псковавтодора». Например, член фракции «Единая Россия» Геннадий Григорьев напомнил об инциденте на дороге Р-56 в Порхове, где из-за аварии на канализационных сетях пришлось отключать систему центрального водоснабжения и перекрывать трассу. Во избежание подобных случаев он предложил рассмотреть вариант строительства объездного пути на данном участке.

Гарантийные обязательства

Отдельный пул вопросов касался недобросовестных подрядчиков, которые не соблюдают условия контрактов. По данным комитета, в настоящее время есть только один объект, срок сдачи которого вызывает сомнения. Это дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, на ремонт которой привлечены средства казначейского кредита. «Но в том, что мы освоим все средства и выполним показатели, сомневаться не приходится», - подчеркнул Станислав Стармолотов и заметил, что подрядчикам, нарушающим сроки, выставляются пени и штрафы.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поблагодарил профильный комитет за завершение работ по ряду других проблемных объектов и поинтересовался, не скажутся ли сложившиеся погодные условия на ещё не завершённых контрактах.

Докладчик развеял опасения: подавляющий объем асфальта уже уложен, в основном сейчас идёт приемка дорог. Рабочие монтируют остановки, делают откосы и проводят другие мероприятия, которые вполне реализуемы в такое время года. Специалист также отметил, что если основание асфальта уже подготовлено под укладку и не имеет инородных элементов в виде, например, льда, то в минусовые температуры при определенных условиях и в соответствии с техническим регламентом укладывать асфальтобетон можно.

Также звучали вопросы, касающиеся гарантийного ремонта уже сданных дорог,- что с ними будет весной? Власти заверили, что как только сойдёт снег, все заказчики отправятся на объекты, в случае выявления недочётов составят дефектные ведомости и направят их подрядчикам. Станислав Стармолотов добавил, что к нарушителям будут применены все возможные меры воздействия.

Самая жесткая из них - расторжение контракта с занесением в реестр недобросовестных поставщиков. Штрафы тоже могут быть существенными - до десятка миллионов рублей. Руководитель комитета уточнил, что данная работа ведется надлежащим образом. Более того, дорожное направление находится под особым контролем прокуратуры, которая тоже оперативно реагирует на нарушение контрактных обязательств.

Претензий нет, есть вопросы

Помимо того, что дороги надо ремонтировать, их еще надо содержать и обслуживать, констатировал депутат фракции «Единая Россия» Андрей Козлов. По его словам, с наступлением непростых погодных условий от граждан стали поступать обращения, касающиеся невозможности проезда по некоторым трассам.

Станислав Стармолотов напомнил, что население может обращаться напрямую в комитет через соцсети, либо в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ «Псковавтодор». По его словам, заявки оперативно отрабатываются, также проводятся плановые и внеплановые проверки на местах.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян обратил отдельное внимание на состояние участка федеральной трассы от Пскова до Острова. Он попросил совместно с «Росавтодором» решить вопрос с разделяющими «палочками» в районе Стремутки. По словам депутата, во время снежных осадков эти элементы представляют реальную угрозу, и лучше их убрать, либо заменить на аналогичные с отражающими элементами.

«Претензий к качеству дорог и освоению нет, есть вопрос по камерам фиксации», - озвучил свой вопрос к докладчику единоросс Андрей Михайлов. Он поинтересовался, сколько денег поступает в бюджет с автомобильных штрафов, вынесенных на основании данных дорожных комплексов, а также уточнил, способствуют ли те снижению аварийности. Кроме того, депутат заявил, что в Пскове скоростные ограничения «40» приводят лишь к пробкам, и пора повысить порог.

«Мы опираемся на безопасность людей, их жизнь и здоровье - это наши приоритетные цели. Ограничение по скорости я не считаю избыточными и не считаю, что нужно что-то менять и увеличивать скорость движения в муниципалитете», - оценил идею Станислав Стармолотов.

Он рассказал, что дорожные камеры в год приносят порядка 100 млн рублей, что позволяет их содержать и развивать систему фотовидеофиксации. А что касается её эффективности, в этом году в регионе фиксируется увеличение количеств ДТП, при этом тяжесть последствий гораздо меньше, а показатели смертности падают.

А заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин затронул тему передвижных комплексов фотовидеофиксации. По его данным, в некоторых случаях их устанавливают без предупреждающих знаков.

Станислав Стармолотов согласился, что подобные нарушения могут иметь место. Однако чаще всего экипажи осуществляют контроль скорости движения в населённых пунктах, где по закону дополнительные информационные таблички, кроме установленных на въезде, не требуются.

Работать сообща

В целом парламентарии положительно оценили доклад профильного комитета и констатировали: работа проводится большая, средства осваиваются, дороги на территории региона становятся с каждым годом безопаснее. Армен Мнацаканян даже обратился к региональному правительству с просьбой утвердить Станислава Стармолотова в должности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. «Считаю, что Станислав Янович - один из тех, кто достойно выполняет свою работу, днем и ночью отвечает на звонки, никаких проблем с ним не было. Пора бы приставку врио убрать», - подчеркнул вице-спикер.

Итог обсуждению подвёл председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов: профильный комитет работает успешно, все средства, которые выделяются на финансовый год, осваиваются. Контроль за проведением работ по строительству и ремонту, за содержанием дорог осуществляется, хоть порой и не всегда удается сделать это своевременно. При этом председатель Собрания заметил, что комитет старается оперативно реагировать на обращения граждан.

Он констатировал, что средства дорожного фонда на протяжении ряда лет увеличиваются, что позволяет наращивать темпы и объемы работ по капитальному ремонту, реконструкции и даже строительству дорог. Количество региональных дорог, которые приводят в нормативное состояние, увеличилось - это видно невооружённым глазом.

«Очень хочется, чтобы общими усилиями мы способствовали тому, чтобы дорожный фонд ежегодно увеличивался», - обратился Александр Котов к коллегам.

Он также попросил правительство обратить внимание на два момента. Во-первых, следует охватить субсидиями на приобретение дорожной техники все муниципалитеты, в этом нуждающиеся. Во-вторых, нужно уравнять объем выделяемых средств на ремонт улично-дорожной сети в муниципальных образованиях.

В заключение спикер поблагодарил Станислава Стармолотова за обстоятельный доклад и призвал коллег-депутатов плодотворно и своевременно работать с дорожным комитетом, чтобы проблемы решались в плановом порядке.

В текущем году в Псковской области отремонтировали впечатляющее количество дорог, ездить по ним стало гораздо комфортнее и, главное, безопаснее. Однако в регионе есть ещё много объектов, которые только предстоит привести в порядок. Есть надежда, что это произойдёт в обозримом будущем - с учётом существующих темпов финансирования, ремонта, строительства и реконструкции.

Мира Уварова