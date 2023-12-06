АвтоМир / Дороги

Движение на двух участках трассы Р-23 временно ограничат 7 декабря

Движение на двух участках трассы Р-23 «Псков» временно ограничат 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке с 110 по 158 километр вводится ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 16:00. Причина - аварийно-восстановительные работы на линии наружного освещения (проводит ООО «ЭнергоПромИнвест»).

На участке с 32 по 34 километр вводится ограничение скорости движения в одну сторону с 21:00 до 6:00 по причине очистки полосы безопасности.