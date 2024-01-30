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АвтоМир / Дороги

Капитальный ремонт улицы Германа в Пскове завершат до 20 ноября

30.01.2024 09:57|ПсковКомментариев: 0

Капитальный ремонт улицы Германа в Пскове завершат до 20 ноября. Как сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале, помимо самой улицы, отремонтируют площадь аэропорта и Островский переулок.

«Задача – увеличить пропускную способность подъезда к аэропорту, обеспечив при этом безопасность движения автомобилей, автобусов и пешеходов. Для этого поменяем схему движения: въезд на площадь - по улице Германа, выезд – по Островскому переулку. Улицы станут односторонними. Это позволит сделать по обеим сторонам дорог комфортные тротуары», – рассказал Борис Елкин.

На привокзальной площади оборудуют зону безопасности, парковку и автобусную остановку. Предусмотрено освещение и благоустройство.

«Предстоит много работы. В первую очередь это замена водопропускных труб и переустройство всех инженерных сетей. Окончание работ запланировано на 20 ноября. Благодарю за поддержку проекта губернатора Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака. Очевидно, что Псков не осилил бы такой объект без помощи областного и федерального центров», – добавил глава города.

Теги: #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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