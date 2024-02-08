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Ограничение движения на участке улицы Лагерной в Пскове продлили до 14 февраля

Период закрытия движения автотранспорта на участке улицы Лагерной в Пскове продлили до 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с производственной необходимостью до 14 февраля продлевается период закрытия движения автотранспорта на участке улицы Лагерной в районе дома №12А на улице Красноармейской», - говорится в сообщении.

В администрации принесли извинения за доставленные неудобства, водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Напомним, движение автотранспорта на участке улицы Лагерной закрыли с 5 февраля.

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