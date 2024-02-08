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На федеральной трассе в Псковской области организуют реверсивное движение

На 617 и 618 километрах автомобильной дороги федерального значения А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) временно ограничат пропускную способность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«В связи с производством работ по устройству водопропускных труб в период с 12 февраля по 25 марта будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Там установят временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться в районе деревни Башово Локнянского муниципального округа Псковской области», - добавил он.