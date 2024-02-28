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Более 73% составила контрактация по дорожному нацпроекту в Псковской области

За ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове готовы заплатить почти 58 млн рублей

Дорожники приступают к ремонту участка трассы А-122 в трех районах Псковской области

Более 73% составила контрактация по дорожному нацпроекту в Псковской области

Более 73% составила контрактация по дорожному нацпроекту в Псковской области

АвтоМир / Дороги

За ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове готовы заплатить почти 58 млн рублей

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Администрация Пскова заказала ремонт улицы Розы Люксембург. Ремонтируются участок от улицы Народной до улицы Максима Горького протяженностью 760 метров и от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной протяженностью 113 метров. Фото Александра Елисеева Планируются ремонт тротуара, зеленой зоны, посадочных площадок, разборка и установка бортовых камней, замена люков колодцев, ремонт парковки площадью 586,5 квадратных метра, нанесение разметки. Заданием предусмотрено устройство новой пешеходной дорожки, пишет Telegram-канал «Псков. За рулем». На участке от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной планируется ремонт лестничных сходов на тротуарах с двух сторон, установка пяти полусфер. Начальная цена контракта - 57 млн 836 тысяч 298 рублей 88 копеек. Окончание работ – 15 ноября 2024 года.