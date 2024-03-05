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«Псковавтодор» оперативно устраняет размытие дорог во время паводка - Станислав Стармолотов

Местные филиалы «Псковавтодора» оперативно устраняют размытие дорог во время паводка. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Знаем и мониторим участки автомобильных дорог, которые ежегодно попадают в зону подтопления. Есть определенные мероприятия: расчистка водоотводных канав, отведение воды. Благодаря местным филиалам стараемся все оперативно устранять», – сказал он.

По словам Станислава Стармолотова, палкинский филиал «Псковавтодора» оперативно решил сложности с проездом к деревне Подмогилье-1.

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«Ситуация непростая, и снега много было. Все были готовы. Был собран штаб. Все на контроле. Надеюсь, что серьезных проблем это не доставит», – заключил он.