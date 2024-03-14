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Полосу для движения транспорта закроют на участке улицы Красноармейской в Пскове с 18 марта

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Красноармейской в районе здания № 16 при движении от улицы Киселева в сторону улицы Петровской закроют в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Ограничение вводится в связи с проведением дорожных работ с 18 марта по 1 апреля с 8:00 до 23:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.