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Последствия весеннего снегопада в Пскове устраняют сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Последствия весеннего снегопада в Пскове сегодня, 18 марта, устраняют сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

В ночь на 18 марта в Пскове выпал снег. Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» с ночи начали очистку и обработку тротуаров, проезжей части и мостовых сооружений.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: