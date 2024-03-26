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Парковочный карман на Рижском проспекте в Пскове просят освободить 27 марта

Водителей просят освободить парковочный карман на Рижском проспекте (у дома №41 и на участке от улицы Печорской до улицы Рокоссовского в районе «Телецентра») в Пскове 27 марта с 9:00 до 12:00 для очистки территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«В среду с 9:00 до 12:00 будет производится уборка парковочных карманов на Рижском проспекте (у дома №41 и на участке от улицы Печорской до улицы Рокоссовского "Телецентр"). Убедительная просьба убрать припаркованный транспорт!» - призвали в компании.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: