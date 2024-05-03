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Движение транспорта временно закроют на участке улицы Николая Васильева в Пскове

Движение автотранспорта временно прекратят на улице Николая Васильева в Пскове в районе железнодорожного переезда «269-й км станции Любятово» 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Временное прекращение движения введут с 6:00 до 19:00 8 мая в связи с капитальным ремонтом железнодорожного пути на перегоне «Торошино-Любятово» и железнодорожном переезде «269-й км станции Любятово».

В качестве объездов определены улица Экипажа Гудина, Зональное шоссе, автомобильная дорога 58К-450 «Северный обход города Пскова».

Движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

автобусы пригородных маршрутов №№ 218 «Псков-Карамышево», 245 «Псков-Мелетово», 245-А «Псков-Лесные Поляны-Карамышево», 221 «Псков-Осиновичи», 180 «Псков-Цапелька», маршрутов на садоводческие товарищества №№ 150 «Псков-Дружба», 151 «Псков-Лопатовские кресты» и междугородних маршрутов №№ 520 «Псков-Дедовичи», 675 «Дно-Псков» следуют в прямом и обратном направлении по Крестовскому шоссе.

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Ранее глава города Пскова Борис Елкин сообщил, что ремонтные работы на улице Николая Васильева в Пскове не приняты, объект будет проходить приемку в 2024 году.