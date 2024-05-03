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На 16-километровом участке дороги Р-23 вблизи Острова обновят слои износа

К дорожным работам на участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь с 334-го по 350-й километр в Островском районе подрядчик приступит 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: отдел по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Состояние асфальтобетонного покрытия дороги Р-23 вблизи Острова давно вызывало нарекания автомобилистов. Ликвидация дефектов здесь выполнялась только в рамках содержания. Весной ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на устройство слоев износа. Он предполагает фрезерование 151 тысяча квадратных метров изношенного асфальта, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия, а также исправление профиля обочин и их укрепление асфальтобетонной крошкой, замену одного щебеночно-мастичного деформационного шва и нанесение разметки термопластиком и краской.

В период дорожных работ на участке трассы Р-23 выборочно будет вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 км/ч. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует автовладельцам соблюдать требования временных дорожных знаков, снижать скорость на участках проведения работ во избежание повреждения автомобилей, быть предельно внимательными и осторожными, не препятствовать работе дорожной техники.

Генеральный подрядчик: ООО «АДП». Завершение работ планируется до 16 сентября.