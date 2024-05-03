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Еще 8 километров трассы Гверстонь-Крупп-Кулье обновят по дорожному нацпроекту

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Псковской области уделяется особое внимание приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Опорной сети региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, в Печорском муниципальном округе продолжается обновление региональной трассы Гверстонь – Крупп – Кулье. В прошлом году завершились работы по реконструкции двух участков трассы общей протяженностью 12 км. В этом году специалисты Псковавтодора обновят еще 8,5 км дороги на участке, проходящем через населенные пункты Городище, Заходы, Крупп и Моложва. Участок обеспечивает проезд школьного автобуса к Круппской школе, а также сообщение грузового и пассажирского транспорта.

На ремонтируемом участке ведутся подготовительные работы: ремонт водопропускных труб, дорожники приступили к фрезерованию изношенного дорожного полотна. Параллельно выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок.

Также будет обновлено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, заменено дорожное покрытие на мосту через реку Пимжа на 16-ом км, укреплены обочины, приведены в порядок еще несколько автобусных остановок, нанесена дорожная разметка.

На эти цели из областного бюджета выделено более 183 млн рублей.

Срок завершения работ – ноябрь 2024 года.