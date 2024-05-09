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АвтоМир / Дороги

В Псковской области по нацпроекту отремонтируют участки трасс к памятным местам Великой Отечественной войны

09.05.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

По президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области отремонтируют 20,6 км автомобильных дорог, ведущих к мемориалам и памятным местам, посвященным Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Среди них 4,2 км участок автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня (км 24+830 – км 29+100), который проходит в Новоржеве. В самом центре города, вдоль ремонтируемой трассы, расположены памятный мемориал героям Великой Отечественной войны и танк Т-34, установленный в честь освобождения города Новоржева от немецко-фашистских захватчиков. К ремонту участка планируется приступить уже в этом году.

Также в этом году будет продолжен ремонт автомобильной дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Объект переходящий. За два года в нормативное состояние планируется привести два участка трассы: в этом году специалисты обновят 9 км трассы (км 28+000 – км 37+020) в Пыталовском муниципальном округе, в следующем – еще 8 км (км 20+620 – км 28+000) в Островском районе.

Всего в 5 км от трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой, в деревне Холматка Островского района, уже несколько лет действует военный музей под открытым небом «Линия Сталина».

Комплекс «Островский укрепрайон» представляет собой фрагмент «Линии Сталина» - системы узловых оборонительных сооружений на «старой» (то есть до 1940 года) границе СССР, состоявшей из укрепрайонов (УР) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря. Это фортификационные сооружения в виде ДОТов с полевыми укреплениями – траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями.

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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