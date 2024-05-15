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Дорожную разметку на трех улицах в Пыталово восстановили в рамках гарантийных обязательств

Дорожную разметку на трех улицах в Пыталово восстановили в рамках гарантийных обязательств. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Веры Кондратьевой

«На трех улицах города подрядчик обновил дорожную разметку за свой счет, в рамках гарантийных обязательств. Термопластик наносился на тех участках, где "исчез" за зимний период», - пояснила Вера Кондратьева.

Компания «Эридан» провеа работы по восстановлению пешеходных переходов и осевой линии на улицах Красноармейской, Каупужа и Горького.