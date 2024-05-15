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Движение транспорта прекратят по участку дороги на проспекте Гагарина в Великих Луках из-за ремонта

Движение транспортных средств прекратят на участке четырехполосной автомобильной дороги по проспекту Гагарина через реку Лазавица в Великих Луках с 18 мая по 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук

Проезд будет запрещен от въезда на территорию между зданиями № 45 и № 47 по проспекту Гагарина до многоквартирного дома № 23 корпус 1 по проспекту Гагарина.

Движение прекращают для выполнения ремонтных работ по реконструкции автомобильного моста с пешеходными тротуарами через реку Лазавица по проспекту Гагарина.

Объезд участка производства работ будет организован по улице Новоселенинской, проспекту Ленина, улице Дьяконова. Для передвижения пешеходов будет установлен временный деревянный мост.