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Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Пскова 2 июня

Движение транспорта ограничат в Пскове 2 июня в связи с проведением велопарада, следует из постановления администрации Пскова, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.

Проезд ограничат с 13:25 до 14:25 на следующих участках в Пскове: