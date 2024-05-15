Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Пскова 2 июня

Движение транспорта ограничат в Пскове 2 июня в связи с проведением велопарада, следует из постановления администрации Пскова, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.
Проезд ограничат с 13:25 до 14:25 на следующих участках в Пскове:
- на улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;
- улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до площади Победы;
- улице Кузнецкой от площади Победы до моста имени 50-летия Октября;
- улице Юбилейной от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта;
- Рижском проспекте от улицы Юбилейной 2 до площади Ленина;
- улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
- Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Гражданской;
- улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.