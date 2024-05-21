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АвтоМир / Дороги

Предложения псковского губернатора по допремонту дорог на сумму 5,2 млрд рублей одобрили на комитете СФ

21.05.2024 13:49|ПсковКомментариев: 0

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Псковской области стало главной темой заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Встреча сенаторов и представителей Псковской области прошла в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. В совещании принял участие первый вице-спикер СФ Андрей Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Совета Федерации ФС РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников познакомил членов комитета с транспортной логистикой региона, отметив, что в регионе дорожная сеть очень разветвленная — населенных пунктов более 8 тысяч. Это второй показатель в стране.

За последние годы, несмотря на сложности, региону удалось много сделать в части обновления дорожной сети, подчеркнул губернатор. «За 5 лет объем дорожного фонда мы нарастили с 5 до 13 млрд рублей, пересмотрели подходы к строительству и ремонту объектов. Почти 43% региональных дорог находятся в нормативном состоянии. Это серьезный рывок, но тем не менее больше половины дорог по-прежнему требуют внимания. Мы вышли на беспрецедентные темпы ремонта мостов — всего за 6 лет приведено в порядок 32 объекта. Но даже кратно увеличенные темпы работ в сфере дорожного строительства не позволяют решить все проблемы региона даже в долгосрочном периоде», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что не все мероприятия дорожного строительства, в частности по городу Великие Луки, можно включить в национальный проект.

На заседании комитета были представлены предложения по пяти ключевым объектам, которые невозможно включить в нацпроект БКД. На их реализацию требуется финансирование в размере 5,2 млрд рублей из расчета на три года.

В Пскове речь идет о реконструкции улицы Западной (от Кузбасской Дивизии до улицы Коммунальной) и строительства улицы Кузбасской Дивизии на участке от улицы Юбилейной до улицы Народной. Сейчас на данном участке дороги, который расположен в активно развивающемся районе, частично отсутствует асфальтобетонное покрытие, отдельные участки представляют собой грунтовую дорогу без пешеходных дорожек. В непосредственной близости здесь расположен ряд медицинских организаций, ведется строительство новой школы. В связи с этим возникает необходимость организации автобусного сообщения.

Часть объектов затрагивает Великие Луки. Михаил Ведерников сначала остановился на проекте по строительству автодорожного путепровода через железнодорожные пути, что позволит обеспечить надежное транспортное сообщение между восточным и северным густонаселенными микрорайонами города. Глава региона в качестве примера сказал, что жителям города, чтобы переехать из одного микрорайона в другой, приходится пересекать 17 железнодорожных переездов. Еще один проект города на Ловати касается капитального ремонта центрального проспекта Ленина, который давно нуждается в обновлении. После капитального ремонта по центральному проспекту может быть организовано полноценное движение городских автобусов, сейчас там курсируют небольшие маршрутки.

Еще один объект — капитальный ремонт центрального моста через реку Еменка в Невеле. Он разделяет город на два микрорайона, в одном из которых находится Невельская межрайонная больница, школа №5 имени В. В. Смирнова и промышленный объект - Комбикормовый завод. По данному мосту ежедневно проходит пять городских автобусных маршрутов.

Сенаторы уточнили, нужно ли готовить проектную документацию. Все объекты полностью обеспечены проектной документацией, заверили власти региона. Представленные проекты получили одобрение и со стороны министерства транспорта РФ.

По итогам заседания члены комитета единогласно выразили готовность поддержать регион по данным проектам и включить их в итоговый проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Псковской области».

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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