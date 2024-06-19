АвтоМир / Дороги

Объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту улицы Некрасова в Пскове

Объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту улицы Некрасова в Пскове. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 196 млн 370 тыс. 127,48 рублей.

Ремонт разбит на три этапа:

• Участок от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса до 15 ноября 2024 года.

• Участок от улицы Советской до Октябрьского проспекта – с 1 января по 15 ноября 2025 года.

• Участок от улицы Карла Маркса до улицы Воровского - с 1 января по 25 декабря 2025 года.

На улице Некрасова проведут расчистку территории от деревьев и кустарника, ремонт проезжей части с устройством георешётки, ремонт тротуаров, посев газонов, разборку и установку бортовых камней, нанесение разметки.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить регулировку высотного положения 90 крышек люков с подъемом на высоту до 10 см на участке от Советской до Октябрьского проспекта протяженностью 560 метров, 40 люков на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса протяженностью 363 метра, 66 люков на участке от улицы Карла Маркса до улицы Воровского.

В том числе ремонтируется парковка у администрации города Пскова и тротуар у Двора Подзноева, проводится благоустройство территории внутреннего двора у здания правительства Псковской области с зелёной зоной вокруг памятника Ленину.