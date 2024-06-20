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Движение автотранспорта временно ограничили в Гаражном проезде в Пскове

Движение автотранспорта временно ограничили на время проведения дорожных работ в Гаражном проезде в Пскове. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Временное ограничение движение транспорта ввели с 24 июня по 14 июля в связи с проведением работ по демонтажу магистральных трубопроводов системы теплоснабжения на участке от котельной №1, расположенной по адресу: Псков, Гаражный проезд, 12, до тепловой камеры ТК20-1 на улице Рокоссовского в целях обеспечения безопасности граждан.

В качестве объезда определили Рижский проспект.