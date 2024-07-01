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В Пскове исправили разметку после наезда автомашины ППС на пешехода

В Пскове на улице Кузнецкой поправили истершуюся разметку пешеходного перехода после наезда полицейской автомашины на пешехода. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 июля межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение ОГИБДД УМВД России по городу Пскову по повышению безопасности участников дорожного движения в связи с ДТП, которое произошло 20 июня в 00.09 напротив дома 23 по улице Кузнецкой.

Водитель УАЗа допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо. При обследовании места происшествия установлена, что разметка «зебра» имеет дефект – разрушение и износ. По информации, озвученной на заседании комиссии, сейчас разметка уже исправлена.

Добавим, в представленных комиссии документах Госавтоинспекция перечислила травмы, причиненные пешеходу от наезда полицейской автомашины. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга височной области, перелом шестого ребра, ушиб нижней доли правого легкого, ссадины по телу.

Также сообщается, что водитель был трезвый.

Как сообщалось ранее, 20 июня наряд патрульно-постовой службы в ходе несения службы на улице Кузнецкой допустил наезд на молодого человека 1991 года рождения, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ. Действия полиции направлены на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.