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Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют до 11 июля

Проезжая часть дороги на улице Розы Люксембург от улицы Петровской до улицы Максима Горького в Пскове будет перекрыта с 9 по 11 июля в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: администрация Пскова

Перекресток с улицей Петровской будет закрыт. Проезды во дворы на этом участке тоже будут перекрыты. Заезды в дворовые территории будут осуществляться с улиц Красноармейской, Киселёва, Петровской и Максима Горького.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Просим заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в администрации.

Ремонт идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».