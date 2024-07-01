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В Великих Луках на улице Рижской начались работы по замене дорожного покрытия

В Великих Луках на улице Рижской начались работы по замене дорожного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фотографии: Великолукская городская Дума

Подрядная организация уже приступила к установке бордюрного камня и подготовке проезжей части к укладке асфальта. На объекте побывал депутат по данному округу Денис Мунштуков.

«Несколько лет назад тут уже проводили ремонт тротуаров. В этом году мы осуществим замену асфальтового покрытия дороги. Сегодня мы находимся здесь с инспекционным осмотром. В принципе работы ведутся в графике. На данный момент замечаний нет. Позже мы проведем окончательную приемку, после окончания всех намеченных работ», - отметил Денис Мунштуков.

Срок окончания работ – сентябрь 2024 года.