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Более 15 километров дороги Толкачево – Себеж – Заситино приводят к нормативу по дорожному нацпроекту

В Себежском районе дорожники приводят к нормативу автомобильную дорогу Толкачево – Себеж – Заситино по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога востребована у местных жителей, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на федеральную трассу М-9 «Балтия».

Объект переходящий: в прошлом году специалисты отремонтировали 5,5 км дороги, в этом – к нормативу приведут еще два участка общей протяженностью 15,3 км. На ремонт трассы было выделено порядка 440 млн рублей из федерального бюджета.

Активные работы ведут на участке (с 45-го по 54 км), который является подъездом к населенному пункту Заситино. Подрядчик приступил к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Перед этим был выполнен ремонт водопропускных труб, отфрезеровано изношенное дорожное полотно и уложен выравнивающий слой асфальта.

Параллельно выполняется обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами. В завершение дорожники укрепят обочины и откосы, нанесут дорожную разметку.

Кроме того, основные работы по ремонту дороги уже завершены на втором участке (с 33-го по 40 км), который проходит через улицы Сенцовская и Строителей в Себеже. Здесь подрядчик завершает работы по укреплению обочин и откосов.

Срок завершения работ по контракту – конец июля. Обновлением автодороги занимается подрядная организация «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».