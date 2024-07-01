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Станислав Стармолотов о ремонте дорог, подрядчиках и строительстве Северного обхода

Гостем программы «Кузница» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) 23 апреля стал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. В беседе с Любовью Кузнецовой он рассказал, когда завершат ремонт дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, на каком этапе строительство Северного обхода Пскова, а также о кадровом голоде и закупке новой техники в районах.

- Какие у нас показатели исполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» на середину лета? Есть ли какие-то отставания от намеченных планов, каковы их причины?

- Активные дорожные работы ведутся третий месяц. До этого были и зимой, и ранней весной подготовительные работы, но они не дают какую-то большую кассу. Они просто расчищают фронт для работы. Сейчас активная фаза идет, уже даже частично начинается сдача объектов. Кассовые исполнения у нас сейчас приближается уже к 50%, несмотря на то, что третий месяц работаем, где-то сейчас 46%, если не ошибаюсь. Контрактация, понятно, стопроцентная, она уже несколько месяцев у нас стопроцентная. Работы идут планово, срывов сроков никаких нет. Все подрядчики работают, усиленно работают. Каких-то глобальных и серьезных проблем нет на объектах.

- Вы сказали, 46-50% кассового исполнения. А какая сумма на этот год?

- Общий дорожный фонд у нас приближается к 13 миллиардам, 12 миллиардов 900 миллионов с лишним, нацпроект (национальный проект «Безопасные и качественные дороги» - ред.) у нас 6,3 - 6,5 миллиарда.

- Расскажите про то, что уже сделано, какие объекты уже сданы, какие будут сданы к концу сезона?

- Достаточно большой перечень объектов. Если самые крупные брать, например, Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе. Наша многострадальная Ольша - Велиж - Усвяты - Невель. Самая страшная платная дорога в истории всего. В этом году мы, как и планировали, продолжаем активно ее восстанавливать.

Мы планируем ее за три года сделать, если такими темпами, за три должны успеть полностью, на всем протяжении привести в норматив. Значит, в этом году около 39 километров будут делаться. Подрядчик уже приближается к завершению работ и уже высказывает желание выходить на объекты последующих периодов. Поэтому надеемся, что получится. Подрядчик установил новый асфальтовый завод в южной зоне. И это позволило им увеличить объемы, потому что фирма работает серьезная, крупная. И завод вблизи построен.

Не менее многострадальная автомобильная дорога Гверстонь - Крупп - Кулье, это Печорский район. Напомню, что до этого было два участка сделано - это половина протяженности, было сделано силами подрядчиков. Там была реконструкция и капитальный ремонт. Сейчас силами госпредприятия «Псковавтодор» делают ремонт асфальтобетонного покрытия, трубы меняют, откосы, в последующем освещение в населенных пунктах планируется. То есть там активно ведутся тоже работы, закончится укладка в следующем году. В этом году восемь километров, и оставшиеся восемь - в следующем году.

Также работы идут на дороге Дедовичи - Дно - Костыжицы - это Дновский район. Направление, которое мы с начала нацпроекта, то есть поэтапно делаем.

Пушгоры - Локня, естественно. От Пушгор до Локни в полном объеме - мы ее тоже приводим в порядок. Подрядчик уже на финишной прямой. В Бежаницком районе уже асфальт уложен в полном объеме. Остался верхний слой асфальта на Новоржевском, по территории самого Новоржева.

Остров - Вышгородок - у нас направление еще одно, платная автомобильная дорога. Печоры - Качаново - Пыталово, Изборск - Палкино - Остров. Это вот основные объекты.

- Вы сразу протяженными участками делаете?

- Смысл брать мелочевки? Надо сразу. Конечно, объемы финансирования помогают нам такие объемы выполнять.

- Есть ли технические проблемы у подрядчиков?

- Я бы не сказал, что какие-то серьезные проблемы. Всегда есть какие-то плановые, текущие. Но вот уже второй сезон после 2022 года показывает, что подрядчики крайне успешно справляются с какими-то вызовами, и для реализации их объектов сложившаяся ситуация на рынке никаких угроз не представляет. Конечно же, всегда хочется быть более оснащенным, технически более продвинутым, но нынешняя оснащенность наших подрядчиков основных, крупных, которые по нацпроекту с нами работают, не вызывает вопросов и тем более не влияет на результаты.

- Репутация подрядных дорожных организаций сейчас как котируется у нас?

- Я считаю, что рынок по большей части сложился. Что касается подрядчиков, у нас здесь паритет между региональными нашими фирмами и фирмами из-за пределов региона. Понятно, у нас, как это давно заведено, подрядчики, которые из других регионов - это Ленинградская область и Санкт-Петербург. Вторая часть - это наши тоже достаточно крепкие фирмы. Поэтому я считаю, здесь паритет.

В части исполнения своих обязанностей вопросов ни к кому нет. Все работают. Бывают, понятно, рабочие какие-то замечания, которые устраняются либо в процессе производства работ, либо там уже потом, как мы постоянно напоминаем, в рамках гарантийных обязательств. Но и уровень их как бы тоже достойный.

- На один объект субподрядчиков нанимают, это тоже нормальная практика?

- Конечно, есть генподрядчик. Основной подрядчик смотрит какие-то объемы работ, ему либо не характерно выполнять, например, он всю жизнь брал на установку бордюрного камня субподрядчика или на укладку тротуара, или на какие-то технические работы, если у кого-то освещение или какие-то искусственные сооружения. То есть здесь смотрят, кто-то до 100% собственными силами делает, кто-то субподрядчиков нанимает.

В конечном счете ответственность несет основной подрядчик. Поэтому тут каких-то вопросов не возникает, даже когда работают более маленькие фирмы.

- То есть репутацией своей дорожат?

- Безусловно, конечно. Это плановая работа и органов власти на местах, и в первую очередь заказчиков, которые навели порядок в отрасли, показали, что здесь не получится, извиняюсь за выражение, "залипуху" какую-то делать. То есть качество должно быть стопроцентное. И ответственность за это тоже стопроцентная. Поэтому на начальном этапе на реализацию нацпроекта удалось избавиться от таких недобросовестных фирм. К счастью, у нас в этом году таких точно нет, никого не выносим в недобросовестных подрядчиков. И я не вижу на горизонте, что кто-то может попасть, пока все работают достойно.

- Какие проекты в этом сезоне ваш комитет реализует вне рамок национального проекта?

- Что касается капиталоемких объектов, у нас Псковская область традиционно участвует в государственной программе комплексного развития сельских территорий. Так у нас сейчас реализуется двухгодичный объект Сиверст - Поречье в Великолукском районе, почти 9 километров.

Также у нас достаточно сложный в плане техническом, не в плане работы подрядчика, а в плане самого проекта сложный - это капитальный ремонт дороги Лядцы - Любимец в Гдовском районе. Там как раз один из тех объектов, где пришлось заказчику вместе с подрядчиком менять частично проектные решения, которые были приняты изначально. Сейчас уже все вопросы решены, объект идет в плане, уже под асфальт 65% протяженности, если не ошибаюсь, готово, в контрактные сроки там все будет сделано.

Гверстонь - Крупп - Кулье «Псковавтодор» делает собственными силами. И в Себежском районе Эпимахово - Чернея,небольшой участок 2,9 километра - это плановые работы, без привязки к проекту.

Помимо этого, у нас силами госпредприятия по асфальтированию, они в рамках нацпроекта, у них чуть больше 30 километров предусмотрено собственными силами. Также 81 с небольшим километр по всей области - это плановые ремонты в рамках содержания: асфальтирование картами, асфальтирование участками.

- Вот в этом году ветреное, грозовое лето. Подали деревья вдоль дорог, уборкой упавших деревьев тоже вы занимаетесь?

- Есть круглосуточное дежурство, а в преддверии каких-то погодных аномалий в принципе более менее заблаговременно уведомляют нас синоптики и МЧС, наши бригады приводятся в готовность. И мы понимаем там, где дороги, где деревья ветхие, а когда-то и молодые деревья падают, поэтому как федеральные коллеги наши, так и мы постоянно это мониторим, и это обязанность собственника дорог - приводить в порядок не только когда что-то случается, а всегда.

- Какие мостовые объекты делаются в этом сезоне?

- У нас всего сейчас 15 мостов в работе, из них 6 - это которые переходящие из предыдущих периодов, вводятся в этом году, но и оставшиеся 9 - это переходящие мосты, которые вводятся в 2025 и 2026 годах. Активно работают подрядчики, у нас два моста уже введено. Это мост через реку Меленка в Стругокрасненском округе и Чернея в Себежском районе. Сейчас проводятся испытания моста в Псковском районе через реку Череха. Он под нагрузкой сейчас испытывается. Там работы фактически завершены, осталось благоустройство. Я думаю, что физически объемы работ будут закончены до конца месяца. Ну и ввод объекта будет в августе, в первой половине 100%. И хочу отметить, что здесь месяца на 4 раньше опять подрядчик сдает его.

- Расскажите, как движется строительство Северного обхода?

- Идут работы на основном искусственном сооружении, на мосту через реку Великая. Подрядчик эффективно работает на третей опоре, поясняю: одна береговая опора и одна русловая опоры уже выполнены. Еще на одной русловой сейчас активно ведутся работы, погружаются сваи. Также подрядчик активизировался на береговой опоре по левой стороне реки Великой. Активно ведутся работы на искусственных сооружениях, которые входят в состав дорожной части.

Подрядчик завез большую часть металлоконструкций пролетного строения. То есть работа планово идет, без каких-то срывов. Все четко в графике, опережений нет, хотя подрядчик может, но мы сейчас работаем по привлечению дополнительного финансирования, чтобы подрядчик мог усилиться и понимать, что он в более короткие сроки сможет выполнить уже работу и сдвинуть график влево.

- Закупается новая техника в районы, расскажите об этом.

- Была небольшая просадка, но спасибо огромное Михаилу Юрьевичу Ведерникову, нашему губернатору, он активно и пристально уделяет этому очень серьезное внимание. Уже не первый год и госпредприятия у нас обеспечиваются техникой по мере возможности нашего бюджета, и уже второй год подряд у нас реализуется программа губернаторская по обеспечению техникой муниципалитетов. Безусловно, радует, потому что посмотришь: тракторишка какой-то у них был, развалюха, а приезжает новый трактор.

- Насколько остро стоит нехватка профессионалов дорожной отрасли?

- Огромный кадровый голод сейчас испытывает отрасль, огромный, не побоюсь этого слова. Людей не хватает катастрофически, как и высококвалифицированных работников: инженеров, инженеров-геодезистов, лаборантов, тех же кураторов по объектам - инженеров, тех же мастеров на месте, операторов специальной дорожной техники, они на вес золота, все: водители, механизатор, дорожные рабочие, кто угодно. То есть людей не хватает катастрофически. Как бы видно, что подрядчики справляются, несмотря на это, но уже слышу от всех. За геодезистов сражения, в буквальном смысле сражения.

Беседовала Любовь Кузнецова