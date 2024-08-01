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В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца

В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца. Как сообщается в постановлении администрации Пскова №1350 от 29 июля, вводится временное прекращение движения автотранспорта в проезде вблизи зданий №№15 и 19 по улице Советской с 18 августа по 31 октября.

В качестве объезда предлагается улица Профсоюзная.

Смотрите также Церковь Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам Спегальского

Напомним, Церковь Николы со Усохи в Пскове (улица Советская, 19) реставрируют по эскизам архитектора, реставратора Юрия Спегальского, благодаря которому после Великой Отечественной войны были сохранены древние памятники Пскова. По проекту реставрации, церковь планируют откопать более чем на 1,5 метра. Уровень земли опустится на 160 сантиметров. Предполагаемый срок завершения работ - 2025 год.