Культура

Церковь Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам Спегальского

Церковь Николы со Усохи в Пскове (улица Советская, 19) отреставрируют по эскизам архитектора, реставратора Юрия Спегальского, благодаря которому после Великой Отечественной войны были сохранены древние памятники Пскова. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия

Он отметил, что, по мнению Юрия Спегальского, целью реставраторов было увидеть памятник в том историческом состоянии, в котором он представляет наибольшую архитектурно-художественную ценность, что не всегда совпадает с его первоначальным видом.

«Спегальский подходил к вопросу более широко. Чтобы облик был и красивым, удобным и имел наилучший вид на сегодняшний момент, как бы мы хотели увидеть», – рассказал Вадим Нэдик и отметил недоработку Спегальского по части предполагаемого уровня здания.

По проекту реставрации, церковь планируют откопать более чем на 1,5 метра. Предполагаемый срок завершения работ - 2025 год.

«Уровень земли опустится на 160 сантиметров. Будет выглядеть даже лучше, чем предлагал Юрий Павлович (Спегальский - ред.), но примерно то же самое», – уточнил председатель комитета.

Выездное совещание по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Николы со Усохи» прошло в Пскове 7 сентября. На нем представители общественности раскритиковали эскиз из-за недостаточной научной проработки.

«Все, что открыли, все абсолютно подтверждается. Все подтверждено, Спегальский был прав на 99%. Но нюансы есть, есть возможность для дискуссий», - добавил Вадим Нэдик.

Напомним, церковь Николая Чудотворца со Усохи - православный храм в Пскове. Памятник истории и культуры федерального значения XV-XVI веков. Первое упоминание о каменной Никольской церкви относится к 1371 году. Находится в Среднем городе, располагается по адресу: улица Советская, 19.