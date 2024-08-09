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Пять подрядчиков не успели сделать дороги в Пскове в установленные сроки

Прокуратурой города Пскова рассматривается вопрос о привлечении пятерых подрядчиков к административной ответственности из-за того, что они не успели сделать дороги в Пскове в установленные сроки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Прокуратурой города проведен мониторинг системы ЕИС в сфере закупок, по результатам которого установлено, что в статусе «исполнение» находятся контракты муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированный заказчик», по которым срок исполнения обязательств истек, в том числе на изготовление проектной документации в целях строительства автодорог.

Изучение документации, размещенной в ЕИС, показало, что муниципальные контракты не исполнены, хотя сроки их исполнения истекли. В целях устранения нарушений и контроля за исполнением муниципальных контрактов прокуратура города в адрес пяти подрядных организаций внесла представления, которые находятся на рассмотрении.

Рассматривается вопрос о привлечении директоров подрядных организаций в административной ответственности, предусмотренной частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).