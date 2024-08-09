РЖД оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов в Псковской области

Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при содержании железнодорожных переездов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото здесь и далее: Северо-западная транспортная прокуратура
По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова проведена проверка в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта и эксплуатации переездов.
Установлено, что на железнодорожных переездах Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Палкинского, Псковского, Пыталовского, Стругокрасненского и Островского районов имеются повреждения асфальтового покрытия, дорожных знаков и сигнальных столбиков.
Псковская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов).
По результатам его рассмотрения ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, «Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?» - тема нового опроса в разделе «ПЛН Автомир».